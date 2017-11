Slideshow

Revolutionair dashboard nieuwe A-klasse Volledig digitaal

De nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse krijgt de primeur van een compleet nieuw dashboard, waarmee hij ongetwijfeld een trendsetter wordt. Het conventionele instrumentarium is samen met het infotainmentscherm geïntegreerd in één groot, langgerekt, dun breedbeeldscherm.

Mercedes-Benz wil nog niet alle geheimen prijsgeven van de nieuwe A-klasse, die tegen het voorjaar naar Nederland komt. Maar tijdens een persbijeenkomst in Stuttgart werden wel alvast de meeste details over het interieur bekendgemaakt. Het opvallendste nieuws is het grote, platte beeldscherm dat het traditionele 'klokkenhuis' in auto's vervangt. Ook een apart scherm voor het infotainment behoort met de nieuwe A-Klasse tot de verleden tijd. Alle nodige meters en schermen, inclusief die van de navigatie, zijn nu in dat ene, langgerekte scherm ondergebracht dat rechtop op de onderste helft van het dashboard staat. Het dasboard zelf is in de vorm van terrassen vormgegeven.

De laatste jaren zagen we al vaker digitale schermen in plaats van de analoge snelheidsmeters en toerentellers. Mercedes-Benz zet nu de volgende stap door ook de conventionele behuizing van deze meters weg te nemen. Het zorgt voor meer ruimtelijk gevoel in de A-klasse en dat is precies wat de fabrikant met deze nieuwe generatie beoogt. De huidige bezitters van dit model vinden hem toch wat krap.

Daar heeft Mercedes in 2012 bewust voor gekozen. Het oorspronkelijke concept van de A-klasse, een zo ruim mogelijke auto met compacte buitenmaten, oftewel een MPV, werd toen losgelaten. De A-klasse moest vanaf dat moment vooral een sportieve hatchback zijn, onder meer bedoeld om jongere kopers aan te trekken. Bovendien had Mercedes de afgelopen jaren de B-klasse als alternatief: een echte MPV.

Hoewel de nieuwe A-klasse niet meer beenruimte op de achterbank biedt, is het interieur wel in veel andere opzichten een maatje groter geworden.