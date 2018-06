Captur alleen nog met benzinemotoren Renault schrapt diverse diesels

Renault is met de stofkam door het leveringsgamma van diverse modellen gegaan. Het grootste nieuws: de Captur is niet meer met een dieselmotor te krijgen.

De afgelopen maanden heeft Renault in de overgangsfase naar de WLTP-cyclus zijn motorenpalet onder de loep genomen. Eerder schrapte Renault de dCi 130 van de prijslijst van de Koleos en nu zijn het de Captur, Kadjar en (Grand) Scénic waarvan het motorenpalet wordt aangepast, zo blijkt uit een duik in de prijslijsten.

Het grootste nieuws vinden we bij de Captur. Renault levert de dCi 90 en dCi 110 niet meer in het populaire model en dat betekent dat de auto alleen nog leverbaar is met TCe 90- en TCe 120-benzinemotoren. De Zen-uitvoering komt overigens te vervallen, een smaak die wordt vervangen door de Limited.



Dan de Kadjar. De Franse broer van de Nissan Qashqai was voorheen zowel met dCi 110 als met de 130 pk sterke variant van die dieselmotor te krijgen. Die laatste is vanaf heden niet meer leverbaar, de dCi 110 blijft voorlopig wel. Kleiner uitvoeringsnieuws: de Limited-versie is niet meer met de TCe 165-benzinemotor te krijgen. Die krachtbron wordt nog wel geleverd in combinatie met de Intens- en Bose-uitvoeringen.



De aanpassingen van de (Grand) Scénic zijn minder ingrijpend. Net als bij de Capur wordt de Zen-uitvoering vervangen door de Limited-variant. Wie een Scénic Initiale Paris wenst, kan voortaan niet meer voor de dCi 130 kiezen, die motor is alleen nog in combinatie met de Bose-uitvoering te krijgen. Een Initiale Paris met dieselmotor blijft wel tot de mogelijkheden behoren, daar die topuitvoering te krijgen is in combinatie met de dCi 110- en dCi 160-dieselmotoren. Verder is de dCi met Hybrid Assist, hij is er ook zonder, niet meer als Limited te krijgen.