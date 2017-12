Slideshow

Renault presenteert Symbioz 2 Rijdende tweede stap

In september presenteerde Renault de Symbioz, een concept-car waarmee het merk ons een blik in de verre toekomst gunt. Nu is de Symbioz 2 gepresenteerd, een daadwerkelijk rijdbare versie, die net iets verder is uitgekristalliseerd.

De oorspronkelijke Symbioz was een futuristisch ogend studiemodel, volgestopt met een elektrische aandrijflijn én autonome techniek. Nu presenteert Reault de Symbioz 2, een tweede stap in het Symbioz-avontuur. Hij oogt net even concreter dan de auto waaraan we in september al konden snuffelen. Waar de Symbioz nog tot op zekere hoogte verweven was met je woning (hoe dat precies zit, zie en leesje hier), gaat deze Symbioz 2 de komende tijd gewoon de weg op.

De Symbioz 2 gaat de komende maanden op pad met journalisten en biedt volgens Renault alvast een kijkje in de keuken van 2023. De Symbioz 2 is net als de Symbioz voorzien van autonome techniek en moet volledig zelfstandig (niveau 4) door het verkeer kunnen gaan. Als het autonome systeem is ingeschakeld, hoef je als bestuurder dus helemaal niets meer te doen. Inhalen op de snelweg, remmen en parkeren: de Symbioz 2 doet het allemaal zelf. Kleine kanttekening: officeel is deze uitgebreide zelfstandige modus nog niet toegestaan op de weg, al zegt Renault dat ze het systeem met journalisten mogen testen zolang er iemand in de auto zit die snel de controle over kan nemen indien dat noodzakelijk wordt geacht.

De elektrisch aangedreven Symbioz 2 beschikt over over een piekvermogen van 680 pk en 660 Nm. Daarmee moet de van 4Control (vierwielsturing) voorziene Fransman in 6,0 tellen een snelheid van 100 km/h kunnen bereiken. De auto put zijn stroom uit een 72 kWh groot accupakket, al zegt Renault dat de architectuur van de Symbioz 2 een accupakket van 100 kWh aan moet kunnen. De Symbioz 2 meet 4,92 meter in de lengte, is 1,92 breed en slechts 1,44 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 3,07 meter en dat betekent dat de interieurruimte riant is. Bovenaan de achterzijde is een actieve achterspoiler gemonteerd, die uitklapt als de auto in Dynamic Mode, één van de beschikbare rijmodi, wordt gezet. Blauwe verlichting rondom wordt ingeschakeld om medeweggebruikers te laten zien dat de autonome stand actief is.

Omdat je je in de Symbioz 2 niet meer volledig bezig hoeft te houden met rijden, is het interieur ruimtelijker ingedeeld dan we gewend zijn. Een middenconsole ontbreekt, de bodem is zelfs tot diep onder het dashboard volledig vlak. De stoelen zijn uitgebreid in 'lounge-standen' te verstellen. In autonome modus schuiven zowel stuurwiel als dashboard 12 centimeter naar voren om meer ruimte vrij te maken. OLED-schermen zorgen voor het nodige infotainment. De relatie met de woonkamer blijft overigens tot op zekere hoogte intact; informatie over de auto en je volgende trip is thuis op tv's en tablets te zien.

Toekomstmuziek? Dat zijn concept-cars, zeker futuristische als deze, vaak toch wel. Renault heeft echter wel aangegeven dat (een groot deel) van de Symbioz in 2023 werkelijkheid wordt. Kijk ook niet gek op als