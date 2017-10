Slideshow

Renault presenteert groeiplan Investeren én uitbreiden

Renault stelt vandaag een zesjarenplan aan de wereld voor dat de naam Drive the Future draagt. Het plan moet onder andere resulteren in het halen van een jaarlijkse omzet van 70 miljard euro.

Drive the Future geeft een indruk van de manier waarop Groupe Renault zich tussen 2017 en 2022 gaat inzetten om te groeien. Renault wil groeien, dat is duidelijk. Het bedrijf verwacht dat het over zes jaar zo'n 40 procent meer auto's verkoopt dan in 2016 het geval was. In dat jaar werden 3,47 miljoen auto's verkocht. In 2022 moet dat aantal de 5 miljoen overstijgen.

Bij groeiplannen hoort de uitbreiding van het portfolio. Zou moeten er 21 nieuwe auto's en drie derivaten daarvan worden gelanceerd. Ook laten de Fransen weten dat het vijftien (semi-) autonome modellen in het vat heeft zitten. Interessanter zijn nog wel de acht volledig elektrische nieuwkomers én twaalf geëlektrificeerde modellen die het bedrijf in het vat heeft zitten. Daarnaast laat Groupe Renault weten dat het investeert Avtovaz (Lada) en prominenter aanwezig wil zijn op de Russische markt. Renault heeft sinds 2008 al een aandeel van 25 procent in het Russische merk en in 2012 kreeg het meer dan de helft van de aandelen in handen. Tevens laat Groupe Renault weten dat het in China wil groeien door nieuwe joint ventures op te richten die zich gaan bezighouden met het ontwikkelen van bestelauto's én EV's. Ook ziet Groupe Renault kansen om uit te breiden in groeimarkten als Brazilië, India en Iran.

Groupe Renault ziet een toekomst voor zich waarin 80 procent van de modellen van Group Renault op een basis staat die ook door een ander model wordt gebruikt. Om alles voor elkaar te krijgen, investeert Groupe Renault de komende jaren 18 miljard euro. Daarnaast wil het zo'n 4,2 miljard euro besparen.