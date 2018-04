Clio en Captur populairste Renault populair bij verhuurbedrijven

Waar verhuurbedrijven vroeger vooral voor een Opel of Volkswagen kozen, heeft Renault de harten van de verhuurbedrijven veroverd. Wat verder opvalt: vooral kleine auto's zijn in trek.

In 2016 kwamen er in totaal 19.306 nieuwe huurauto's op de weg. Pakken we de cijfers van enkele jaren daarvoor erbij, dan zien we een lichte daling. Zo kochten verhuurbedrijven in 2011 nog 23.260 auto's. Ook in de jaren 2013 tot 2015 lag het aantal nieuwe huurauto's rond de 20.000. Wel steeg de gemiddelde aanschafprijs van nieuwe verkochte personenauto's aan verhuurbedrijven. In 2016 kostte een auto gemiddeld € 26.896, vijf jaar eerder was dat nog € 24.577.

Bij de merken domineert Renault sinds 2015 de lijst. Met 1.120 nieuwe Clio's als huurauto was dat in dat jaar het populairste model. Ook in 2016 behield hij deze titel. De Captur ging er dat jaar vandoor met de tweede plek. Auto's die het door de jaren heen altijd goed bleven doen, zijn de Ford Focus en Fiesta, Opel Astra en Corsa en de Volkswagen Golf. Opvallende naam in het lijstje is de Smart ForFour, die in 2016 op plek nummer 9 stond.

Als laatste blijkt dat auto's uit het B-segment (zoals de Clio, 208 en Fiesta) het populairst zijn. Met 27,1 procent hebben zij het grootste aandeel. Het C-segment (met de Focus, Golf en Astra) is met 26,5 procent nipt minder populair. Het minst populair zijn auto's uit het E-segment. Voorbeelden hiervan zijn de Audi A6 en BMW 5-serie. Opvallend is de groeiende populariteit die cross-overs ook bij verhuurbedrijven doormaken. In 2012 was 2,7 procent van de gekochte auto's een cross-over, in 2016 11,2 procent.