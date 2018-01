Slideshow

Renault-Nissan: 'Wij zijn de grootste!' 'Qua lichte voertuigen wereldwijd nr. 1'

Carlos Ghosn, de grote baas van Renault-Nissan, zegt dat niet Volkswagen, maar ‘zijn’ concern de grootste autobouwer ter wereld is sinds het verstrijken van 2017. Dat komt doordat hij anders telt dan z’n Duitse rivalen.

Bij Volkswagen zijn namelijk ook de vrachtwagens van de merken MAN en Scania opgenomen in het totaal van dik 10,7 miljoen voertuigen, terwijl Renault-Nissan slechts personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen tot z'n afzet rekent. Daarmee zou het Frans-Japanse concern volgens Ghosn met een resultaat van meer dan 10,6 miljoen voertuigen met de kroon aan de haal gaan, meldt Automotive News. Toyota, tot 2016 jarenlang de titelhouder, doet ook nog steeds mee in deze strijd, en groeide in 2017 met 2 procent tot 10,35 miljoen exemplaren. In 2016 eindigde Volkswagen voor het eerst op 1. Toyota eindigde daarmee op plaats 2, Renault-Nissan op de laagste plaats van het podium.

Interessant is wel de hoeveelheid merken die de concerns 'nodig hebben' om hun aantallen te bereiken. De Volkswagen Groep bestaat zoals bekend uit Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti en Porsche, plus de genoemde vrachtwagenmerken. Toyota doet veruit de meeste zaken met de merken Toyota en Lexus, maar bezit ook de merknamen Daihatsu en Hino, dat zich toelegt op bedrijfsvoertuigen. Renault-Nissan heeft de laatste jaren flink uitgebreid en beschikt behalve de merken in de bedrijfsnaam over onder meer Mitsubishi, Infiniti, Datsun, Dacia, Alpine, Samsung en Lada. Ghosn liet halverwege 2017 overigens al vallen dat 'de grootste worden' nog dat jaar bereikt moest zijn.