Slideshow

Renault-Nissan-Mitsubishi plust 6,5 procent Verkoop: 10,6 miljoen voertuigen

Hoewel de eerste maand van 2018 er alweer bijna opzit, maakt de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi de omzet bekend. In 2017 is er een winst van 6,5 procent geboekt. Goed voor de titel als grootste verkoper van auto's ter wereld.

Tussen 1 januari en 31 december 2017 verkocht Renault-Nissan-Mitsubishi wereldwijd 10.608.366 voertuigen. Daarmee haalt de alliantie Volkswagen in als grootste verkoper van auto's ter wereld. Zij bleven in 2017 steken op een totaal aantal van 10,5 miljoen personenvoertuigen. Oorzaak voor de groei bij Renault-Nissan-Mitsubishi: een grote vraag naar SUV's, lichte bedrijfsvoertuigen en volledig elektrische auto's. De vraag naar de lichte bedrijfsvoertuigen groeide zo sterk dat één op de negen auto's in deze categorie valt. Daarnaast is 2017 het eerste volledige jaar dat Mitsubishi aangesloten was bij de alliantie. Van de drie merken verkocht Nissan met 5,8 exemplaren de meeste voertuigen. Renault volgt met meer dan 3,7 miljoen auto's en Mitsubishi sluit het rijtje af met 1.030.454 voertuigen.

Nissans grootste markt ligt in de Verenigde Staten en China. Bij Mitsubishi wisselen deze landen elkaar af. De meeste kopers van een nieuwe Renault komen uit Frankrijk en, misschien verrassend, Rusland. In 2017 verkocht Renault-Nissan-Mitsubishi 91.000 EV's, een stijging van meer dan elf procent ten opzichte van 2016. De Renault Zoe werd de best verkochte elektrische auto van Europa, de Leaf schopte het tot best verkochte van de hele wereld. Hoewel de Renault Clio in ons land het best verkochte model van 2017 was, staat Nederland niet in de top 10 van de populairste landen. Als onderdeel van het strategische plan 'Alliance 2022' zullen er binnen vier jaar twaalf nieuwe elektrische voertuigen en 40 voertuigen met autonome technologie worden gelanceerd.