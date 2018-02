Slideshow

Renault met mobiliteitsconcept naar Genève Studiemodel en kleiner nieuws

Renault meldt dat het een mobiliteitsconcept meebrengt naar de salon van Genève. Daarnaast kunnen we er kleiner nieuws van zowel Renault als Alpine en Dacia verwelkomen.

Veel komen we nog niet te weten over het grote nieuws dat Renault meebrengt naar Zwitserland. Het concept moet "[...] de visie van het merk op gedeelde stedelijke mobiliteit vertegenwoordigen." Onlangs dook een afbeelding op van een tot op heden onbekende concept-car, een opvallend futuristisch aandoende auto die best eens die hier aangekondigde nieuwkomer zou kunnen zijn.

Verder zet Renault in Genève natuurlijk de al gepresenteerde krachtigere R110-versie van de Zoe én de nieuwe 1.3 TCe's in het zonnetje. Die laatste zijn eerder al voor de (Grand) Scénic gepresenteerd, maar komen straks ook in de Captur te hangen. Daarnaast meldt Renault dat het een nieuwe motor én een nieuwe exclusieve uitvoering voor de Talisman presenteert. De Talisman is er al als Initiale Paris, dus het is nog even afwachten wat Renault precies van plan is.

Verder meldt Renault dat het wat betreft de Alpine A110 een licht werpt op de laatste ontwikkelingen van het model. Op de Dacia-stand staat een nieuwe gelimiteerde uitvoering "[...] in het Stepway-aanbod". We wachten af.