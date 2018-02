Slideshow

Renault Master ZE heeft een prijs Enorme EV arriveert in Nederland

In januari presenteerde Renault wat strikt genomen z’n derde elektrische besteller is, de grote Master ZE. Die auto heeft nu een Nederlandse prijs!

Om de Master de derde elektrische Renault-bedrijfswagen te noemen moeten we de kleine Twizy Cargo ook als zodanig beschouwen, maar vooruit. De Master ZE is van een heel andere orde. De auto is uiteraard net zo groot als iedere andere Master, maar heeft in plaats van een grote dieselmotor een R75-elektromotor met 77 pk onder de kap. De auto is volgens Renault dan ook vooral bedoeld voor emissievrije distributie in stadscentra en zou daar volgens de NEDC-cyclus zo'n 200 km ver moeten kunnen komen. Renault spreekt van een realistische actieradius van 120 km. Het accupakket heeft een capaciteit van 33 kWh.

De Master ZE is er in drie lengte- en twee hoogtevarianten en de laadruimte is gelijk aan die van reguliere Masters. Bovendien zijn er chassisversies, die als basis kunnen dienen voor allerlei meer gespecialiseerde varianten, zoals koelwagens en bakwagens. De eenvoudigste versie de T1H1, kost netto €60.200. In de BTW wordt dat € 73.772,80, maar dat is voor de doorgaans zakelijke koper minder relevant. Ter vergelijking: de eenvoudigste Master op diesel, de L1H1 DCi 110 Générique, kost zonder belastingen €21.690. De hogere L1H2-versie van de Master Z.E. moet €61.100 opbrengen, diens langere broertje L2H2 € 62.000. Wie de grootste Master wil, kan voor € 62.900 ex. Met de L3H2 naar huis. De Platform Cabine, dus de variant die geschikt is voor een after-market opbouw, is er vanaf € 60.100 (L2). De langere L3 kost € 61.000.