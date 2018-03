Slideshow

Adiós: doek valt voor eerste Renault Kangoo Dokker als opvolger

Na 21 jaar is de eerste generatie Renault Kangoo ten grave gedragen. De productie in Argentinië is stopgezet.

Renault Argentinië heeft de allerlaatste Renault Kangoo van de eerste generatie geproduceerd. De oer-Kangoo verscheen in 1997 op de Europese markt en werd in dat jaar ook voor het eerst in Argentinië voor de Zuid-Amerikaanse markt gebouwd in Santa Isabel.

In Nederland hield de eerste generatie Kangoo het tot 2008 vol. Door de jaren heen is de auto diverse keren op optisch vlak opgewaardeerd, waarbij de bijpuntsessie die in 2003 plaatsvond het heftigst was. De variant die tot voor kort nog in Argentinië werd gebouwd, is in 2014 nog een keer gefacelift. De tweede generatie Kangoo heeft in feite nooit Argentijnse bodem onder zijn wielen gehad, op de ZE na. Die werd op zeer kleine schaal uit Europa gehaald. In februari rolden overigens nog 1.924 Kangoos van de Argentijnse band, een record voor het model. In het vooronder van de Kangoo I ligt nog altijd de 95 pk sterke 1.6 die wij ook van de oer-Kangoo kennen.

De Dacia Dokker is aangewezen als opvolger, maar zal als New Kangoo worden verkocht. Net als in de rest van Zuid-Amerika heeft Dacia in Latijns Amerika geen enkele historie en dus worden modellen van Dacia er onder Renault-vlag verkocht. Ook de New Kangoo zal in Santa Isabel worden gebouwd. De Kangoo is nog uit voorraad te koop en heeft een vanafprijs van € 13.135.

