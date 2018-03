Alliantie moet wijken 'Renault en Nissan praten over fusie'

Slideshow

Renault en Nissan zijn in gesprek over een fusie. Bronnen rond de bedrijven hebben dat aan persbureau Bloomberg verteld. De Franse en de Japanse automaker zouden hun huidige alliantie opgeven ten faveure van een gezamenlijke nieuwe onderneming.

Geruchten over een mogelijke uitbreiding van de samenwerking doen al langer de ronde. Daarbij is het belang dat de Franse staat in Renault heeft, van circa 15 procent, echter een heikel punt. Eerdere plannen voor uitbreiding van de alliantie stuiten steeds op tegenwerking van Frankrijk. Onder president Emmanuel Macron zou Frankrijk echter minder problemen hebben met een eventuele verkoop van zijn belang. Wel zou Macron garanties willen hebben over werkgelegenheid en investeringen en mogelijk een "gouden stem" voor strategische beslissingen.

Renault heeft nu een belang van 43 procent in Nissan, terwijl de Japanners op hun beurt 15 procent van Renault in handen hebben. Mitsubishi Motors maakt ook deel uit van de huidige alliantie, maar het is onduidelijk of dat bedrijf al in de fusieplannen voorkomt. De onderhandelingen over een fusie worden geleid door Carlos Ghosn, die topman is van beide bedrijven. Het fusiebedrijf zou hoofdkantoren in Frankrijk en Japan willen houden, maar het moederbedrijf in Londen of Nederland willen neerzetten. Concurrent Fiat Chrysler Automobiles is bijvoorbeeld in naam een Nederlands bedrijf.