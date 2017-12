Slideshow

Renault aan de slag met Frans klimaat Samenwerking 89 bedrijven

Naar aanleiding van de One Planet Summit, de informele klimaattop op initiatief van de Franse president Macron, laat Renault weten een samenwerking aan te gaan om de klimaatsveranderingen tegen te gaan.

Samen met nog 88 andere bedrijven sluit Renault zich aan bij de "French Business Climate Pledge" en zorgen zij samen voor een investering van 320 miljard euro. In 2015, in afwachting van de COP21 in Parijs, hadden 39 grote Franse bedrijven samen aangekondigd om de klimaatverandering te bestrijden. De Renault Group sluit zich hier nu, met nog 49 anderen, bij aan als onderdeel van de nieuwe strategie om haar koolstofvoetafdruk in 2022 met 25% te verminderen.

De bedrijven lieten vandaag weten om een verbintenis aan te gaan voor minimaal drie jaar. In die tijd investeren de in totaal 89 bedrijven samen 320 miljard euro in financiering, onderzoek, ontwikkeling en innovatie om over te schakelen naar een koolstofarme samenleving.