Meeste fatale verkeersongelukken Amsterdam 'Relatief veel verkeersdoden in dorpen'

Het gevaar van een dodelijk verkeersongeluk is het grootst in plaatsen als Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Beemster en Staphorst. Dat blijkt uit ongevalcijfers van de afgelopen tien jaar, waarbij alle gemeenten in ons land met elkaar vergeleken worden, schrijft De Telegraaf.

Amsterdam heeft met 150 dodelijke verkeersongelukken in de afgelopen tien jaar de dubieuze eer bovenaan de lijst te staan, gevolgd door Rotterdam, Den Haag en Utrecht met respectievelijk 137, 83 en 68 dodelijke ongevallen. Projectleider Charlotte Bax van de Verkeersveiligheidsvergelijker tegen De Telegraaf: "Het is logisch dat er meer verkeersdoden te betreuren zijn in steden met veel inwoners, dan in kleine dorpen. Bovendien zijn in grote steden veel meer toeristen, zodat de kans op een ongeval door drukte ook toeneemt."

Hoeveel grote steden in absolute aantallen het 'hoogst scoren', laat het aantal verkeersdoden per gemeente in relatieve zin zien dat vooral kleine plaatsen voorkomen in de top 25. Waar in Amsterdam per 100.000 inwoners 17,75 dodelijke verkeersongelukken plaatsvonden, ligt dat aantal in Baarle-Nasseau bijvoorbeeld op 180, in Alphen-Chaam op 159 en in de Beemster op 152. Alleen in de gemeenten Albrandswaard, Blaricum, Doesburg en op Ameland vielen van 2007 tot en met 2016 geen dodelijke slachtoffers in het verkeer.