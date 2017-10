Slideshow

Regeerakkoord: 2030 emissievrij Over 13 jaar alleen nog EV's in showroom

In 2030 worden uitsluitend nog emissieloze auto's nieuw verkocht in Nederland. Dat is tenminste het streven zoals omschreven in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord. Ook moeten de Nederlandse wegen worden klaargemaakt voor zelfrijdende auto's.

'Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Nu de economie weer goed draait, is een extra investering in infrastructuur nodig en mogelijk om toenemende drukte op de weg, het spoor, het water en in de lucht te verminderen. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken. Innovatie biedt daarbij enorme kansen. De technologische ontwikkeling biedt de mogelijkheid om uiteindelijk tot een meer geïntegreerd vervoerssysteem te komen dat steeds schoner wordt.' Met die woorden begint het hoofdstuk mobiliteit van het vandaag gepresenteerde regeerakkoord.

Bij aanleg van nieuwe en onderhoud van bestaande infrastructuur wordt rekening gehouden met autonome auto's. Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto's emissieloos zijn, terwijl de fiscale stimulering van dit soort auto's 'in lijn wordt gebracht met deze ambitie'. Een oplettend lezer kan daar uit opmerken dat er ook de komende jaren fiscale voordelen zijn te behalen voor wie een elektrische auto kiest.

Eerder kwam Noorwegen met een dergelijk streven, zij het dat ze daar nog iets ambitieuzer zijn, met 2025 als deadline. Frankrijk houdt het vooralsnog op 2040.