Recordimport gebruikte auto's in januari 10 procent in de plus

Niet eerder werden er in één maand zo veel gebruikte auto's geïmporteerd als in januari dit jaar. 18.441 occasions werden naar ons land gehaald.

Het aantal geïmporteerde gebruikte personenauto's lag in januari dit jaar met 18.441 stuks zo'n 10 procent hoger dan in januari vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC vandaag. Met name middenklassers in de leeftijdscategorie 4 t/m 9 jaar oud zijn in trek. Niet alleen werden er in januari veel auto's geïmporteerd, ook de verkoop van gebruikte auto's in ons land lag vrij hoog. Met 176.889 verkochte gebruikte auto's werden 6,3 procent meer exemplaren verhandeld dan in januari 2017.

Bovenaan de importlijst stonden vorige maand de Volkswagen Golf en de Polo met respectievelijk 866 en 719 hierheen gehaalde exemplaren. De Renault Captur staat met 392 geïmporteerde auto's op plek drie, gevolgd door de Opel Corsa (326) en Renault Clio (324). Volgens BOVAG betreft het merendeel van de geïmporteerde gebruikte auto's compacte modellen en middenklassers.

Volgens Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, is import van gebruikte auto's momenteel noodzakelijk. "De auto's die de particuliere klant wil, zijn op de Nederlandse markt simpelweg niet in voldoende mate beschikbaar. Gelukkig kunnen zowel dealers als onafhankelijke autobedrijven elders in Europa deze voertuigen wel vinden, zodat aan de vraag voldaan kan worden. Het overgrote deel van de importtoename wordt dan ook niet gevoed door belastingvoordelen op buitenlandse auto's, maar is gewoon het resultaat van de onbalans in vraag en aanbod binnen Nederland, waarbij de open grenzen uitkomst bieden."

De stijgende import hangt daarmee samen met de daling van het aantal nieuw verkochte auto's, een trend die de laatste jaren in ons land zichtbaar was. Daarnaast zijn door fiscale stimulansen veel auto's op de markt verschenen die voor occasionkopers minder interessant zijn omdat de belastingvoordelen voor jaren geleden verkochte plug-in hybriden en 'spaardiesels' nu niet meer gelden.