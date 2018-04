7,4 procent in de plus Recordaantal Volkswagens verkocht

Volkswagen Group heeft in het eerste kwartaal van 2018 weer meer auto's verkocht. De omzet steeg mede daardoor naar 58,2 miljard euro. De nettowinst was wel lager, als gevolg van Dieselgate.

2,7 miljoen voertuigen uit de Volkswagen Group wereldwijd vonden in de eerste drie maanden van 2018 een eerste eigenaar. Een jaar eerder waren dat er nog 2,5 miljoen; een stijging van 7,4 procent. In maart alleen al werden een miljoen voertuigen uit de VW Group afgeleverd en dat is een record, aldus Volkswagen. Mede daardoor steeg ook de omzet van 56,2 naar 58,2 miljard euro. De netto cashflow daalde met 5 miljard euro, voornamelijk als gevolg van de dieselaffaire. De nettowinst daalde van 3,4 naar 3,3 miljard.

Kijken we naar de merken uitgesplitst, dan zien we dat Volkswagen personenauto's de omzet zag stijgen met 5,6 procent, dankzij hogere aantallen. Bovendien waren de productiekosten lager. Investeringen in het elektrische offensief drukten de winst. Audi (inclusief Lamborghini en Ducati) wist de omzet van 14,4 miljard in Q1 2017 op te schroeven naar 15,3 miljard euro in de afgelopen drie maanden, mede dankzij hogere verkoopaantallen. Ook hier zorgde een optimalisatie van processen voor lagere productiekosten.

Bij Skoda steeg de omzet met 4,9 procent naar 4,5 miljard euro. Seat zette 2,8 miljard om en dat is een plus van 11,8 procent. Bentley deed het net wat minder en daalde van 361 naar 351 miljoen euro en wijt dat aan ongunstige wisselkoersen en vertragingen in de opstart van de productie van de nieuwe Continental GT. Porsche, ten slotte, klom van 5,0 naar 5,4 miljard euro kwartaalomzet.

"De Volkswagen Group bevindt zich in een robuuste economische situatie, onze Together-Strategie 2025 sorteert effect", zegt de nieuwe topman Herbert Diess in een verklaring. "Na een extreem sterke eerste periode is het nu zaak deze koers krachtig vast te houden. De snelheid waarmee onze industrie verandert, neemt alleen maar toe."

Onlangs herstructureerde Volkswagen zijn management, waarbij CEO Matthias Müller, die in 2015 werd aangesteld om de puinhopen van Dieselgate op te ruimen, een stap opzij zette voor Herbert Diess. Deze nieuwe CEO staat bekend als een groot voorvechter van de transitie naar elektrische auto's, een belangrijk onderdeel van de Together 2025-strategie.