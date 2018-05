Wel minder hoge besteding Recordaantal garagebezoeken in 2017

Nooit eerder gingen we zo vaak naar de garage voor een onderhoudsbeurt als in 2017. Met z'n allen rekenden we 3,86 miljard euro af, een nieuw record sinds 2012.

In totaal brachten particulieren en kleine ondernemers hun personenauto 15,7 miljoen keer langs bij een garage voor een onderhoudsbeurt. Dat is een stijging van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit recente cijfers van de jaarlijkse Aftersales Monitor van Bovag en RAI Vereniging, die sinds 2009 het onderzoek uitvoeren. Van alle Nederlandse auto's die in particuliere handen zijn, ging afgelopen jaar 83 procent voor onderhoud of reparatie langs bij de garage. Onder aan de streep komt dit neer op circa 6 miljoen personenauto's.

Hoewel we vaker monteurs onder de motorkap laten kijken, besteden we daar minder geld aan. Aan auto's van 4 tot 6 jaar lieten we in 2010 nog voor € 728 versleutelen, zeven jaar later niet meer dan € 527, een daling van 38 procent. Voor een auto van maximaal 3 jaar oud was dit verschil zelfs 48 procent. Toch waren alle garagebezoeken samen goed voor een omzet van 3,86 miljard euro. Gemiddeld komt dat neer op € 513. In 2016 was dat net iets meer: € 529.

Minder kosten, maar vaker een bezoekje. Volgens RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck staat het onderhoud bij auto-eigenaren na de economische crisis weer hoger op de prioriteitenlijst: "In 2015 en 2016 zagen we een flinke toename van het onderhoud aan auto's. De onderhoudsmarkt lijkt zich nu te stabiliseren, maar voor hoe lang? Met de opkomende elektrificatie en groeiende connectiviteit staat de onderhoudsmarkt voor een nieuwe uitdaging." Ook Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van Bovag, is positief gestemd: "Hoewel we nog vaak achterstallig onderhoud en automobilisten die slechts van apk naar apk rijden tegenkomen, is het bemoedigend dat meer en meer mensen het belang van regelmatig onderhoud inzien."

Vandaag wordt ook bekend dat het garagebedrijven vrij staat om zelf hun onderhoudstarieven te bepalen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM benadrukt dat ondernemers mogen afwijken van de adviesprijzen van auto-importeurs, die niet verplicht zijn. Toch volgen garagehouders in de praktijk vaak de richtprijs. Daardoor verschillen prijzen voor auto-onderhoud per merk nauwelijks van elkaar. De toezichthouder noemt dat "een gemiste kans", zowel voor garagehouders, die hierdoor nauwelijks concurreren, als voor consumenten, die zo mogelijk te veel betalen.