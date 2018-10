Binnen 45 dagen voorzitter af Rechter akkoord met schikking Elon Musk

Een Amerikaanse federale rechter heeft de schikking tussen Tesla-topman Elon Musk en beurswaakhond SEC goedgekeurd. Als onderdeel van de afspraken moet Musk binnen 45 dagen zijn positie als voorzitter van de fabrikant van elektrische auto's neerleggen. Tesla en Musk moeten ieder tevens een boete van 20 miljoen dollar betalen.

De beurstoezichthouder verweet Musk fraude door op Twitter te reppen over een privatisering van Tesla en daarmee beleggers op het verkeerde been te zetten. Op de beurs in New York werd enthousiast gereageerd dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de schikking. Het aandeel Tesla noteerde dinsdag tussentijds meer dan 4 procent hoger.

Musk blijft overigens wel de topman van Tesla. Wie in de organisatie straks de voorzitter wordt, is nog niet duidelijk. In de zoektocht naar een nieuwe onafhankelijke preses viel in het geruchtencircuit onder meer de naam van de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore. Ook James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, oud-baas van Boeing Jim McNerney en Alan Mulally die bij Ford de scepter zwaaide, werden genoemd.