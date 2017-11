Slideshow

Rap: Koenigsegg Agera RS 'snelste ter wereld'

In hypercarland vechten de deelnemers elkaar de tent uit als het gaat om het binnenslepen van de titel 'snelste auto ter wereld'. Koenigsegg laat doorschemeren dat zij spoedig die titel op zak hebben.

Onlangs wist het Zweedse Koenigsegg met de Agera RS rapper dan de Bugatti Chiron vanuit stilstand naar een snelheid van 400 km/h te sprinten om vervolgens weer tot stilstand te komen. Nu heeft Koenigsegg zijn vizier gericht op het snelheidsrecord van de Bugatti Veyron Super Sport, een auto die met een bereikte topsnelheid van zo'n 431 km/h in het Guiness Book of World Record is gekomen als snelste productieauto ter wereld.

Koenigsegg laat via social media weten dat het op een afgezet stuk snelweg in de Amerikaanse staat Nevade met de Agera RS een gemiddelde topsnelheid van 447 km/h heeft gehaald. De Agera RS moest zowel heen- als terugrijden om rekening te houden met zaken als de wind. Volgens Koenigsegg is alle informatie gemeten via Racelogic-modules. De snelheid is nog niet officieel genoteerd als record, maar volgens Koenigsegg is dat slechts een kwestie van tijd.

Mocht Koenigsegg daadwerkelijk een nieuw record pakken, dan is het nog maar de vraag hoe lang het merk dat in handen houdt. Veyron-opvolger Chiron heeft tot op heden een topsnelheid van 420 km/h gehaald, al moet de auto naar verluidt een snelheid van 463 km/h kunnen halen. Om de banden te beschermen en daarmee de veiligheid te waarborgen, is dat nog niet geprobeerd. Dan is het nog het Amerikaanse Hennessey. Met de Venom GT claimde die tuner drie jaar geleden een snelheid van 435 km/h gehaald te hebben, al werd die snelheid slechts in één richting op gemeten. De onlangs gepresenteerde Venom F5 zou volgens zijn scheppers een topsnelheid van 483 km/h moeten kunnen halen. Die potentiële recordbreker heeft echter nog geen officiële recordpoging gedaan.