Slideshow

Range Rover verslaat Ferrari 458 Italia 2310 kg versus. 1290 kg

Eerder zette Land Rover met de nieuwe Range Rover Sport SVR al een record op de trappen van de Heaven's Gate. Nu neemt men het tijdsrecord van de Chinese Tianmen Road onder de loep.

De Tianmen Road: 11,3 kilometer lang, 99 bochten rijk en in 2016 door een Ferrari 458 Italia binnen 10 minuten en 31 seconden afgelegd. Land Rover leende de Nederlandse Panasonic Jaguar Racing-coureur Ho-Pin Tung en zette die achter het stuur van de snelste Ranger Rover die zij ooit maakten. Het resultaat is een nieuw snelheidsrecord op de 'de weg naar de hemelpoort'.

De SVR is volgens Land Rover maar liefst 40 seconden sneller dan de Ferrari. Officieel is de tijd nog niet erkend, maar toch slingeren de Britten trots het bericht de wereld in dat ze een nieuwe record te pakken hebben. In de video is te zien hoe de 575 pk sterke Brit het parcours aflegt. Of het record écht met 40 seconden is verbeterd door een dikke en zware SUV in vergelijking met een supercar, laten we vooralsnog in het midden.