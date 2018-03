'World Car Design of the Year' naar Land Rover Range Rover Velar uitgeroepen tot allermooiste

De Volvo XC60 is niet de enige Europese SUV die in de prijzen valt bij de World Car Awards in New York. De Range Rover Velar mag zich dit jaar de mooiste auto ter wereld noemen!

Met de prijs 'World Car Design of the Year' roept de jury de nieuwste toevoeging aan de Range Rover-modellenreeks van Land Rover de fraaiste nieuwkomer op de markt. De 82-koppige jury was zo onder de indruk van de gladde lijnen van de Velar, dat de auto de Lexus LC 500, die doorgaans ook niet bepaald lelijk wordt gevonden, achter zich liet. Met z'n hoge schouders, 'zwevende' dak en optisch ietwat achterover hellende koets is de Velar inderdaad een verschijning die veel mensen weet aan te spreken. Fraaie details als de wegzinkende handgrepen en het vrijwel geheel uit touchscreens opgetrokken interieur doen de rest.

Overigens viel JLR vorig jaar ook al in de prijzen bij de World Car Awards. Die auto ging er zelfs met twee overwinningen vandoor en won niet alleen de designprijs, maar ook de titel 'World Car of the Year'. Die is dit jaar uitgereikt aan een directe concurrent van dat model, de Volvo XC60.