Range Rover Sport P400e gepresenteerd Eerste plug-in hybride Range Rover

Land Rover geeft het gamma van de Range Rover Sport een update. Het grootste nieuws is de komst van een plug-in hybride, de eerste PHEV van het merk!

Land Rover voert een reeks wijzigingen door op zijn Range Rover Sport. Het modelgamma wordt relatief subtiel gemoderniseerd, maar het échte nieuws zit hem in de komst van een PHEV-versie.

De aandrijflijn bestaat uit een 300 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder benzinemotor die wordt bijgestaan door een 116 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 404 pk en 640 Nm. De 13,1 kWh grote accupakket moet goed zijn voor een elektrische actieradius van 51 kilometer. Het gemiddeld verbruik ligt volgens de Engelsen op 2,32 l/100 km. Wie de stekker-Ranger op zijn staart trapt moet in 6,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid ligt op 220 km/h. De elektromotor heeft een plek gekregen in de achttrapsautomaat.

Vanbuiten is de P400e en tevens het hele Range Rover Sport-gamma te herkennen aan nieuwe led-koplampen, lichtunits die een nieuwe grille flankeren. Ook de bumper wijkt af van de voorgaande exemplaren. Achter het Land Rover-logo in de grille is overigens de laadaansluiting van de P400e weggewerkt.

Verder komt de Range Rover Sport over het Touch Pro Duo infotainmentsysteem te beschikken, een systeem dat uit twee 10-inch metende schermen bestaat dat we eerder al in de Velar zagen. Land Rover spreekt verder over de aanwezigheid van 14 aansluitmogelijkheden waaronder ook een reguliere stekkeraansluiting om bijvoorbeeld je laptop op te kunnen laden. Tevens brengt Jaguar Land Rover de Activity Key naar de plug-in.



De Range Rover Sport SVR, de absolute topversie van de lineup, perst voortaan geen 550 pk en 680 Nm uit zijn 5.0 Supercharged V8, maar 575 pk en 700 Nm. Eerder zagen we al dat het vermogen van de Jaguar XJR toenam. In 4,5 seconden raast de vernieuwde SVR naar een snelheid van 100 km/h. Tevens past Land Rover meer koolstofvezel toe op deze topversie. Ook dat zagen we eerder bij de komst van de vernieuwde XJR.

Jaguar Land Rover wil dat tegen 2020 van elk model dat het aanbiedt ook een geëlektrificeerde variant leverbaar is. Daar sluit de komst van de PHEV-versie natuurlijk goed bij aan.