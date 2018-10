Omhoog of omlaag? RAM presenteert tweetal 1500's op Sema

Slideshow

Over enkele dagen opent de bekende tuning- en opsmukbeurs Sema in Las Vegas z'n deuren en dus komt de ene na de andere fabrikant met z'n inzending. Vandaag is het de beurt aan Ram, dat een tweetal bijzondere 1500-trucks meeneemt.

Daar blijft het overigens niet bij, want in totaal staan er op de stand van 'Mopar', ofwel de onderdelentak van Fiat Chrysler Automobiles. Vandaag gaat alle aandacht echter uit naar de auto die, zoals we sinds kort weten, de populairste pick-up van Nederland is. De generatie 1500 waarmee collega Nic de Boer onlangs in Zweden mocht kennismaken is nog erg vers en dus is er alle gelegenheid om de wereld te tonen wat er allemaal mogelijk is met de spullen uit de onderdelen- en accessoirecatalogus.

Dat het letterlijk alle kanten op kan, bewijst Ram door een verhoogde en een verlaagde pick-up de beursvloer op te rollen. De eerste heet Ram 1500 Rebel Concept en beschikt over een lift kit, treeplanken, een stevig ogende beugel achter de cabine en grove terreinbanden op alle vier de hoeken en op het wiel dat zichzelf nogal nadrukkelijk etaleert in de laadbak. De indrukwekkende motorkap biedt onderdak aan een 5,7- liter Hemi-V8 die met onder meer een andere luchtinlaat is aangepast.

Wie zelden de prut in gaat kan z'n Ram wellicht beter aanpassen in de stijl van de Big Horn "Low Down" Concept. Deze auto is juist met een – voor zover mogelijk – sportief sausje overgoten en ligt dichter bij de grond dan het origineel. De tweekleurige carrosserie is voorzien van wielkastverbreders om plaats te kunnen bieden aan de 22-inch wielen. Onder de kap ligt de 5.7 die ook in het hoge, ruige broertje te vinden is.