Ranger, opgepast RAM komt met compacte pick-up

RAM gaat een pick-up bouwen die een stapje onder de 1500 op de formaatladder komt te staan. Voor het nieuwe model grist moederbedrijf FCA uit de onderdelenton van Jeep.

Jeep is al een behoorlijke tijd aan het testen met een pick-upversie van de Wrangler, die komt te opereren in een segment waarin auto's als de Chevrolet Colorado en de in Europa bekendere Toyota Hilux, Nissan Navara en Ford Ranger actief zijn. De Ford Ranger is pas sinds kort weer in de Verenigde Staten te krijgen en het lijkt er sterk op dat ook RAM Trucks een dergelijke, naar Amerikaanse begrippen compacte pick-up op de markt wil brengen.

Toeleveranciers zouden aan Automotive News hebben verkondigd dat RAM een compacte pick-up met een ladderchassis in de planning heeft staan, een auto die zijn basis leent van de nieuwe carrosserievariant van de Wranger. Overigens verkoopt RAM in Zuid-Amerika en in Mexico al een kleine pick-up, de 700/750. Dat is echter een gerebadgete Fiat Strada.

De nieuwe pick-up van Jeep zou in de tweede helft van 2020 op de markt moeten verschijnen. De auto wordt naast de pick-upversie van de Wrangler gebouwd in het in de Amerikaanse staat Ohio gelegen Toledo.