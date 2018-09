Stoelendans Raïkkönen naar Sauber, Leclerc naar Ferrari

Kimi Räikkönen en Charles Leclerc wisselen volgend jaar van stoeltje in de Formule 1. De 38-jarige Räikkönen verruilt Ferrari voor Sauber, terwijl de achttien jaar jongere Leclerc de omgekeerde weg bewandelt.

Räikkönen heeft voor twee jaar getekend bij Sauber, meldt het Zwitserse team dinsdag op zijn site. De Fin begon zijn Formule 1-loopbaan in 2001 bij Sauber Petronas.

Ferrari schrijft in een korte verklaring dat Leclerc in 2019 het coureursduo zal vormen met Sebastian Vettel. De Italianen melden niet voor hoelang de Monegask getekend heeft.

Leclerc, die al jaren deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Ferrari, debuteert dit jaar namens Sauber in de Formule 1 en maakt een uitstekende indruk. Hij staat met dertien punten momenteel vijftiende in de WK-stand.

"Dromen komen soms uit", schrijft Leclerc op Twitter. "Ik zal harder dan ooit werken om jullie niet teleur te stellen."

Räikkönen bezorgde Ferrari laatste wereldtitel

Räikkönen stapte in 2007 van McLaren over naar Ferrari en veroverde in zijn eerste seizoen bij de 'Scuderia' direct de wereldtitel, nog steeds de laatste keer dat een coureur van het Italiaanse team wereldkampioen werd. 'The Iceman' reed meer dan 280 Grands Prix en won er twintig.

Räikkönen vertrok aan het einde van 2009 bij Ferrari. Hij was in 2010 en 2011 afwezig in de Formule 1 en deed toen mee aan het WK rally, maar keerde in 2012 bij Lotus terug in de koningsklasse van de autosport. Twee jaar later begon de Fin aan zijn tweede termijn bij Ferrari.

De Scandinaviër kwam de afgelopen jaren niet verder dan twee keer een vierde plaats in de WK-stand. Dit jaar eindigde hij drie keer als tweede en zes keer als derde en is hij de nummer drie in de WK-stand, achter Lewis Hamilton (Mercedes) en teamgenoot Vettel. Zijn laatste zege dateert van begin 2013 in Australië.

"Door de jaren heen zijn de bijdrages van Kimi bij Ferrari fundamenteel geweest, als coureur en als mens", schrijft teambaas Maurizio Arrivaben van Ferrari. "Hij heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de groei van het team en was altijd een geweldige teamspeler."

"Als een wereldkampioen namens Ferrari zal hij altijd deel van onze familie en historie blijven uitmaken. We bedanken Kimi voor alles wat hij voor ons gedaan heeft."

'Räikkönen pijler van nieuwe koers Sauber'

Räikkönen zal volgend jaar een flinke stap terug doen, want Sauber is een achterhoedeteam, terwijl Ferrari meedoet om de wereldtitel. De Fin kijkt desondanks uit naar zijn rentree voor de Zwitsers. "Het voelt heel erg goed om terug te keren bij de ploeg waar het allemaal begon", schrijft hij op Instagram.

Sauber-teambaas Frédéric Vasseur denkt dat zijn renstal snel zal profiteren van de ervaring en kwaliteiten van Räikkönen. "Het vastleggen van Kimi is een belangrijke pijler van ons project en zal ons dichter bij ons doel brengen om in de nabije toekomst significante progressie te boeken", aldus de Fransman.

"Het talent en de ervaring van Kimi zal niet alleen helpen bij de ontwikkeling van onze auto, maar ook de groei van ons hele team doen versnellen. We hopen samen om resultaten die er echt toe doen te kunnen vechten."