Infiniti QX50 beleeft debuut in Los Angeles Tweede teaser in beeld

Over een ruime week vindt de Los Angeles Auto Show plaats en dat betekent dat de komende dagen ongetwijfeld bol komen te staan van de teasers. Infiniti toont meer van de nieuwkomer die zijn debuut beleeft tijdens de Amerikaanse autobeurs.

Eerder liet Infiniti middels een teaser weten dat het zijn "[...] meest geavanceerde auto ooit" zou meebrengen naar de Los Angeles Auto Show. Vandaag wordt diezelfde nieuwkomer opnieuw in beeld gebracht. Het lijkt er sterk op dat Infiniti tijdens de LA Auto Show het doek trekt van de nieuwe QX50.

Infiniti is al enige tijd bezig met een nieuwe QX50. Wat in 2016 begon met de Sport Inspiration Concept kreeg navolging van de QX50 Concept die in januari dit jaar werd gepresenteerd. Infiniti's claim dat zijn debutant de meest geavanceerde auto van het merk is, valt prima te rijmen met de QX50. De QX50 Concept was immers al voorzien van het inmiddels productierijpe ProPilot, semi-autonome techniek die binnenkort ook op de Qashqai te krijgen, én van de op papier al indrukwekkende krachtbron met variabele compressieverhoudingen. Het lijkt er sterk op dat de productie-QX50 de eerste auto is waar die baanbrekende motor in toegepast wordt.

De huidige QX50 stamt in de basis al uit 2007, het jaar waarin de auto als EX op de markt kwam. Dat het model aan vervanging toe is, geeft meer reden te denken dat Infiniti binnenkort de nieuwe QX50 aan de wereld voorstelt.