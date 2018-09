Meer blauwe accenten Puntjes op de i voor BMW Vision iNext

Stapje voor stapje zien we meer van BMW's nieuwe concept-car. Na eerdere schimmige beelden in het donker van de Vision iNext wordt nu bij daglicht het logo op de elektrische auto geplakt.

Heel veel nieuws zien we helaas niet bij de twee nieuwe beelden die BMW wereldkundig maakt. Eerder liet BMW de achterkant van de voorbode op een nieuwe elektrische auto zien, waarna snel het front volgde. Nu worden de BMW-logo's op de neus en kont van de Vision iNext geplakt. De goud-achtige kleur verschijnt daarbij beter op het beeldscherm en nu blijkt het blauwe randje rondom het logo ook bij iNext-modellen terug te komen. Deze monteert BMW nu al rondom de logo's van de i3 en i8. Door eerdere teasers is duidelijk dat meer blauwe accenten hun weg naar auto vinden. De bijzondere verlichting op de neus wordt in het blauw gevoerd en ook achterop de concept-car schijnen blauwe lichten.

De Vision iNext belooft BMW's concurrent te worden voor al het cross-overgeweld dat sinds kort in de elektrische autowereld is losgebarsten. Zo mag de pas onthulde Mercedes-Benz EQC zijn borst natmaken, net als de Jaguar I-Pace, Tesla Model X en de komende Audi e-Tron. De auto, die naar verluidt een actieradius van maar liefst 700 kilometer krijgt, verschijnt in 2021 op de weg. Volgend jaar krijgen we de Vision-voorbode al te zien. Binnen zeven jaar wil BMW dat ongeveer een kwart van zijn verkochte auto's een EV is.