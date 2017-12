Slideshow

PSA werkt aan nieuw mobiliteitssysteem voor stad Samen met elf andere bedrijven

PSA werkt samen met elf andere internationale bedrijven aan een nieuw geëlektrificeerd voertuig als nieuw mobiliteits-project.

De groep werkt samen aan een driewieler die wordt aangedreven door een plug-in hybride aandrijflijn met twee elektrische motoren in de wielen in combinatie met een benzinemotor. Voor het stadsverkeer wordt er gebruik gemaakt van de electromotor, maar buiten de stad waar de snelheden oplopen tussen de 70 en 130 km/h schakelt de 31 kW 1-cilinder Peugeot scootermotor in. Die 130 km/h is daarbij gelijk de topsnelheid. In totaal haalt de auto zo'n 300 kilometer op één 'tank'.

Het voertuig biedt ruimte voor twee personen die achter elkaar geplaatst zijn. Iets wat we eerder bij bijvoorbeeld de Renault Twizy zagen. Aan de zijkanten vinden we twee 'Lamborghini'-deuren. Deze gaan alleen naar de andere kant open en schuiven naar achteren omhoog in plaats van naar voren.

Tot het European EU LIVE-consortium behoren in totaal twaalf bedrijven. PSA is in de groep het enige automobiele bedrijf en heeft de leiding genomen met betrekking tot het ontwerp van het nieuwe model waar vooralsnog geen modelnaam voor is. Over wanneer we meer over het project horen en wanneer we de voertuigen op de weg gaan zien, is nog niets bekend.