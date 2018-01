Slideshow

PSA schrapt 1.300 banen Eerste ronde door Macrons wetgeving

PSA Group is van plan om in Frankrijk 2.200 banen te schrappen in 2018, waarvan 1.300 op grond van de nieuwe arbeidswetgeving door president Emmanuel Macron.

Dat heeft een een functionaris van de CFTC-vakbond aan Reuters verklaard. Door de nieuwe wetgeving komt er een zogenaamde collectieve overeenkomst voor contractuele opzegging.

Om werknemers te ontslaan, hoeven bedrijven niet meer te bewijzen dat ze in financiële moeilijkheden verkeren. Hierdoor is het makkelijker geworden om banen te schrappen. De werkgever is na ontslag niet langer verplicht om individuele aanbiedingen te doen, maar werknemers krijgen nu bijvoorbeeld toegang tot een lijst met werkaanbiedingen via het intranet van de onderneming.

Naast de grote ontslagronde neemt PSA ook weer werknemers aan. Volgens Franse media heeft PSA beloofd om 1.300 werknemers vat in dienst te nemen op basis van een permanent contract. Daarnaast worden er ook 2.000 jongeren aangenomen. PSA is een van de eerste bedrijven die plannen heeft aangekondigd omtrent de nieuwe flexibele arbeidsmaatregelen. Gisteren werd bekend dat PSA in Groot-Brittannië naast de geplande 400 banen nog eens 250 extra banenuit de fabriek in Ellesmere Port wil schrappen.