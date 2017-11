Slideshow

PSA Groupe start joint-venture in Algerije Nieuwe fabriek in 2019

PSA Groupe wil zijn portfolio uitbreiden en is zodoende een joint-venture gestart in Algerije. In 2019 moet een nieuwe productiefaciliteit zijn poorten openen.

De nieuwe joint-venture is voor 49 procent in handen van de PSA Group, de overige 51 procent behoort toe aan de drie Algerijnse partners Condor Electronics, Palpa Pro en Entreprise Nationale de Production de Machines-Outils (PMO). De investering van PSA Group ligt op zo'n 100 miljoen euro.

In een nieuw te bouwen fabriek in Algerije, die in 2019 daadwerkelijk actief wordt, wil PSA een reeks modellen produceren, al houdt PSA nog even geheim om welke auto's het gaat. De nieuwe productielocatie moet PSA helpen zijn doel te bereiken om tegen 2021 jaarlijks 700.000 auto's te verkopen in het Midden-Oosten en Afrika. In 2016 werden in die regio's in totaal 383.504 auto's verkocht.