Zeven EV's en acht plug-ins in 2021 PSA Groupe belicht CMP- en e-CMP-platform

Slideshow

De PSA Groupe heeft samen met het Chinese Dongfeng een modulaire basis ontwikkeld, een platform dat al gebruikt wordt door de nieuwe DS3 Crossback. Dat CMP-platform wordt samen met de e-CMP gedoopte elektrische variant ervan vandaag beter belicht.

Samen met zijn Chinese partner Dongfeng heeft het Franse Groupe PSA een nieuwe modulaire basis ontwikkeld die het voor auto's tot het C-segment gaat toepassen. Waar het EMP2-platform voor modellen vanaf het formaatje Peugeot 308 toegepast zal blijven worden, is de Frans-Chinese coproductie bedoeld voor auto's als de al gepresenteerde DS3 Crossback en straks voor de nieuwe generaties van onder andere de Peugeot 208 en dus ook voor de nieuwe Opel Corsa. Het (e-)CMP-platform en de EMP2-basis zijn de enige twee platforms die Groupe PSA in de toekomst wil gebruiken. De volledig elektrische variant van het CMP-platform heet e-CMP.

Volgens Groupe PSA zijn zowel de EMP2-basis als het CMP-platform in hoge mate geschikt voor elektrificatie. Verwacht dus zowel (plug-in) hybriden als auto's met een benzine- of dieselmotor. Omstreeks 2021 moeten maar liefst zeven auto's van Groupe PSA op het e-CMP-platform staan. Zeven EV's dus. De DS 3 Crossback E-Tense is er daar één van en straks verschijnen ook elektrische versies van de nieuwe Peugeot 208 en Opel Corsa. Alle EV's op het e-CMP-platform komen over een 136 pk sterke elektromotor en een 50 kWh groot accupakket te beschikken. De actieradius van al deze EV's moet op 300-350 kilometer (WLTP) liggen.

Daarnaast moeten tegen 2021 maar liefst acht plug-in hybrides in het PSA-portfolio te vinden zijn. De Peugeot 508 is al als plug-in gepresenteerd en ook van de DS 7 Crossback, Opel Grandland X en Citroën C5 Aircross verschijnen stekkersmaken. In 2025 moet het volledige modelaanbod geëlektrificeerd zijn.

CMP

Het CMP-platform is modulair en is dus in diverse formaten uit te voeren. Volgens Groupe PSA kan auto's met twee verschillende spoorbreedtes en drie verschillende wielbasissen ontwikkelen. Groupe PSA zegt op de technische basis ook modellen specifiek voor markten als die van Zuid-Amerika en China te kunnen ontwikkelen. Ook het Chinese Dongfeng gaat het (e-)CMP-platform toepassen voor zijn modellen. PSA Groupe en Dongfeng hebben de ontwikkelingskosten van de nieuwe basis dan ook gesplit.