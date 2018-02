Slideshow

PSA Groupe kondigt nieuwkomers aan Nieuwe Berlingo, Combo en Partner!

De PSA Groupe laat weten dat het niet één, maar drie nieuwe modellen in de ontwikkelingskamers heeft staan.

De PSA Groupe meldt dat het aan het modellengamma van dat van Peugeot, Citroën én van Opel straks een nieuwe auto toevoegt. Het gaat ogenschijnlijk om cross-overs die volgens het concern onder de noemer 'Leisure Activity Vehicle' te scharen zijn. Vrijetijdsauto's, oftewel cross-overs óf nieuwe ludospaces.

Onderhuids delen de drie logischerwijs dezelfde basis. De drie nieuwkomers, waarvan we van elk een deel van de voorzijde nu al kunnen zien, komen namelijk op het EMP2-platform te staan. Dat platform zit momenteel onder modellen als de 308, 3008, 5008, Citroën C5 Aircross en DS7 Crossback. Dat suggereert dat het niet om kleine modellen gaat, omdat de PSA Groupe voor auto's in het B-segment het EMP1- en straks het CMP-platform gebruikt. De mededeling dat alle drie de nieuwelingen als vijf- en als zevenzitter beschikbaar komen, bevestigt dat vermoeden. Ergens in de komende dagen worden de nieuwkomers gepresenteerd.

Ze zullen in het Spaanse Vigo en in het Portugal gelegen Mangualde worden gebouwd. De productielocaties zullen extra ondersteuning krijgen van het concern. In Vigo rollen momenteel al de Berlingo, Partner, C4 Picasso en Peugeot 301/Citroën C-Elysée van de band. De PSA Groupe meldt dat er straks ook bestelversies van de nieuwkomers aankomen.

Wij verwachten dat we hier de nieuwe Citroën Berlingo, Peugeot Partner en Opel Combo de wereld in zien staren. Daarmee is de Combo voor het eerst in de basis een Frans product. De versie die nu nog in de showrooms staat, is onderhuids natuurlijk gewoon een Fiat Doblò.