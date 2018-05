Samen aan de elektromotor PSA gaat joint-venture aan met Nidec

PSA Groupe is een joint-venture aangegaan met de Japanse fabrikant van elektromotoren Nidec. Het resultaat heet Nidec-PSA emotors en gaat zich toeleggen op – je raadt het al – de ontwikkeling en productie van elektromotoren.

De Nidec Corportation en PSA, het bedrijf achter Peugeot, Citroën, DS en Opel, investeren 220 miljoen euro in de nieuwe joint-venture, die zich vestigt in het Franse Carrières-sous-Poissy, ten noordwesten van Parijs. De veertig ingenieurs die daar nu al aan het werk zijn krijgen binnenkort gezelschap van nog eens dertig knappe koppen.

In Carrières-sous-Poissy gaan zij zich bezighouden met het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de verkoop van elektromotoren, die uiteraard worden toegepast in gedeeltelijk of geheel elektrische auto's van PSA. De Fransen noemen specifiek niet alleen EV's en plug-in hybrides, maar ook Mild Hybrid-voertuigen zoals die tegenwoordig steeds vaker worden gepresenteerd. In 2025 moet van ieder model van PSA minimaal een geëlektrificeerde variant beschikbaar zijn. Dat proces is natuurlijk al in gang gezet: de nieuwe 508 komt er ook als plug-inhybride en dat geldt ook voor de broertjes Peugeot 3008 en Opel Grandland X. Met de Ampera-e heeft Opel al een zeer bruikbare EV in huis, maar dat is nog een product uit de stal van General Motors.