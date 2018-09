Berlingo, Partner en Combo vrolijk naar huis PSA-drieling is International Van of the Year

PSA mag zich op de borst kloppen. Niet één, maar drie modellen van het concern gaan met de titel International Van of the Year aan de haal.

Dit jaar maakte autoland niet alleen kennis met de nieuwe Citroën Berlingo en Peugeot Partner, maar ook met een volledig nieuwe Opel Combo. Het is voor het eerst dat Opels besteller een technisch broertje van die twee Franse 'ludospaces' is, iets wat natuurlijk te maken heeft met het opgaan van Opel in de Groupe PSA. De bestelversies van het drietal wint nu de titel International Van of the Year.

De International Van of the Year-verkiezing werd in 1992 voor het eerst gehouden. 25 internationale journalisten maken deel uit van de jury. Opvallend genoeg ging alleen de Peugeot Partner vorig jaar met de bokaal naar huis. Citroëns Berlingo eindigde toen op de derde plek.

De Frans-Duitse drieling staat op het EMP2-platform en is in twee lengtematen te krijgen. De auto's bieden plaats aan twee, drie of vijf inzittenden. Groupe PSA-hoofd Carlos Tavares zegt natuurlijk trots te zijn op het behaalde resultaat.