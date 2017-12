Slideshow

Provincies rekenen op meer wegenbelasting Drenthe duur, Noord-Holland goedkoop

Wegenbelasting levert de Nederlandse provincies volgend jaar naar verwachting tientallen miljoenen euro's meer op dan dit jaar. De opbrengsten stijgen vooral doordat er meer voertuigen op de wegen rijden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De provincies verwachten in 2018 ongeveer 1,6 miljard euro aan wegenbelasting, oftewel motorrijtuigenbelasting, te innen. Dat is 38 miljoen euro meer dan de verwachting was voor 2017.

De stijging is het grootst in Flevoland. De provincie begroot voor 2018 ruim 70 miljoen euro aan inkomsten uit deze belasting, aldus het CBS. Dit is bijna een derde meer dan voor dit jaar. Dit heeft te maken met een forse toename in het aantal in Flevoland geregistreerde leaseauto's. Een grote leasemaatschappij die eerst in Noord-Brabant zat, heeft haar activiteiten naar Nederlands jongste provincie verplaatst.

In de meeste provincies zijn de zogeheten opcententarieven voor de motorrijtuigenbelasting de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven of werd er een inflatiecorrectie toegepast. Uitzonderingen hierop zijn Friesland, Zuid-Holland en Zeeland. Vooral Friesland week af. Die verlaagde het tarief in 2016 met meer dan een kwart. De provincie wilde daarmee de provinciale economie stimuleren.

De provinciale opcenten mogen dan een klein deel van het totale mrb-tarief zijn, toch zorgt het systeem voor aanzienlijke verschillen. Ter illustratie hebben we de tarieven van alle provincies op een rij gezet voor een personenauto op benzine in de gewichtsklasse 1251 tot 1350 kg.

Provincie Tarief 1251-1350 kg benzine per kwartaal Drenthe €177 Flevoland €165 Friesland €158 Gelderland €174 Groningen €174 Limburg €165 Noord-Brabant €164 Noord-Holland €157 Overijssel €167 Utrecht €161 Zeeland €169 Zuid-Holland €176

Inwoners van Drenthe zijn dus het duurste uit, inwoners van Noord-Holland houden geld over. Friesland behoorde tot voor kort tot de duurste gebieden op dit gebied, maar dat ligt nu zoals gezegd anders. Terwijl Noord-Holland de voordeligste provincie is, behoort Zuid-Holland tot de duurste landsdelen.

Dat de mrb veel duurder kan uitpakken dan dit, bewijst het duo op de openingsfoto. De Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D - een diesel dus - weegt 2.085 kg en kost daarmee € 598 (Noord-Holland) tot € 640 (Drenthe) per kwartaal. Zijn tegenstrever van Land Rover maakt het nog bonter. De Discovery van het vorige model staat bekend om zijn hoge gewicht en weegt als hier getoonde 3.0 SDV6 niet minder dan 2.475 kg. Dat komt je op een mrb-aanslag van € 734 tot zelfs € 788 per kwartaal te staan.

Zelf je motorrijtuigenbelasting uitrekenen kan hier.