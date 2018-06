Waymo-deal goed nieuws voor Chrysler Programma FCA lekt uit

Het programma van de presentatie van FCA’s toekomstplannen, die vandaag in het Italiaanse Balocco plaatsvindt, is uitgelekt. Opvallend: Fiat en Chrysler worden niet genoemd op de planning van Fiat Chrysler Automobiles.

Met name het ontbreken van Chrysler is een interessant gegeven, want sinds de geruchten van eerder deze week zijn alle ogen op dat Amerikaanse merk gericht. FCA zou plannen hebben om Chrysler te laten verdwijnen, maar vooralsnog lijkt FCA in alle toonaarden over deze tak te zwijgen. De merken die wel voorkomen zijn Jeep, Ram, Maserati en Alfa Romeo. Tegenover het Amerikaanse Autoweek zou een woordvoerder van FCA hebben beloofd dat Chrysler en Dodge, nog zo'n ontbrekende merknaam, toch echt aan bod komen en dat Chrysler gewoon blijft bestaan.

Een interessant hoofdstuk op de presentatieplanning is die met de naam 'A Technology Update on Autonomous Driving and Connectivity'. Gisteren is namelijk bekendgemaakt dat Waymo, de tak van Google-moederbedrijf Alphabet die zich bezig houdt met autonoom rijden, niet minder dan 62.000 Chryslers Pacifica wil omtoveren tot autonome taxi. De deal met Jaguar die Waymo eerder sloot staat de samenwerking met Chrysler dus niet in de weg. Dat is goed nieuws voor FCA, die zo niet alleen veel Pacifica's de weg op stuurt, maar er wellicht ook interessante techniek aan overhoudt. Waymo's techniek zou in de toekomst namelijk zomaar eens in een auto van het Italiaans-Amerikaanse concern kunnen verschijnen, meldt Automotive News.