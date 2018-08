Opvolger Ultimate Aero eindelijk gereed Productieversie SSC Tuatara in Pebble Beach

Slideshow

SSC North America geeft weer een teken van leven. Tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance presenteert het bedrijf eindelijk de productieversie van zijn nieuwe snelheidsduivel.

In 2013 schoof SSC North America, tot 2012 Shelby SuperCars geheten, een vroege versie van de Tuatara naar voren. De kleine fabrikant liet een concept-car zien die de Ultimate Aero zou gaan opvolgen. Lang bleef het stil rond de daadwerkelijke komst van de auto, maar begin dit jaar liet SSC North America weer even van zich horen. Ook nu komen de pk-fanaten weer in het nieuws. Tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance krijgen we namelijk eindelijk de productieversie van de Tuatara te zien.

SSC North America houdt alle details nog even onder de pet. Wel kunnen we op basis van deze teaserplaten al vaststellen dat de koets niet één op één wordt overgenomen van het jaren geleden getoonde productiemodel. De naar een hagedis vernoemde Tuatara krijgt zoals gezegd de zware taak de Ultimate Aero op te volgen, die beschikte over een 1.305 pk sterke V8 met twee turbo's. Met dat krachtpakket sleepte de Ultimate Aero in 2007 de titel 'Snelste productieauto ter wereld' binnen door een snelheid van 412 km/h te halen. In 2010 was het de Bugatti Chiron die die titel van SSC afnam. Deze Tuatara krijgt een 1.350 pk en 1.735 Nm sterk hart, eveneens een biturbo-V8.