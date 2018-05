Driezits-SUV klaar voor Amerikaans debuut Productieversie Kia Telluride Concept gesnapt

Kia werkt aan een nieuwe SUV die boven aan de SUV-voedselketen komt te staan. De auto gaat sterk lijken op de Telluride Concept die het merk in 2016 aan de wereld voorstelde.

Momenteel is de 4,76 meter lange Sorento de grootste SUV die we in Nederland van Kia kennen, maar dat model krijgt er straks, in elk geval in de Verenigde Staten, een grotere broer bij. Die nieuwe zeven- en zelfs achtzits SUV zal dienen als opvolger van de Borrego (elders: Mohave), een 4,88 meter lange SUV die tussen 2008 en 2010 op de Noord-Amerikaanse markt te koop was. Momenteel loopt dit model overigens nog van de band in Zuid-Korea.

Op deze spyshots is die nieuwe SUV voor het eerst in camouflagepak te zien. De auto kan worden gezien als de productieversie van de in 2016 tijdens de North American International Auto Show gepresenteerde Telluride Concept. Het is in elk geval duidelijk dat Kia op designvlak niet heftig breekt met de designtaal van dat studiemodel. Door de camouflageplakkers heen zijn de kop- en achterlichtunits al behoorlijk goed te zien.

Op de motorenlijst zet Kia zeer waarschijnlijk een variant van de 3,3-liter twinturbo-V6 die het merk al in de Stinger toepast. Het is nog niet bekend of de uiteindelijke productieversie ook naar Europa komt. Het heeft er overigens alle schijn van dat ook Hyundai met een Telluride-achtige SUV op de proppen komt.