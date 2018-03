Slideshow

Productiemijlpaal voor Lamborghini Huracán Record Gallardo in zicht

In Sant’Agata Bolognese is het 10.000e exemplaar van de Lamborghini Huracán van de band gerold. Het productieaantal werd in vier jaar tijd bereikt.

Bij diens voorganger, de Gallardo, duurde het zo'n zeven jaar voordat de 10.000 werd bereikt. Uiteindelijk zijn er 14.022 exemplaren van het model gebouwd, waarmee de Gallardo nog altijd de meest succesvolle Lamborghini aller tijden is. Vermoedelijk blijft dat niet lang zo. In 2017 leverde Lamborghini 3.815 auto's af, 2.642 exemplaren daarvan waren van een Huracán. Als deze trend zich voortzet, wat met de komst van de Huracán Performante Spyder deze zomer niet ondenkbaar is, lost het model de Gallardo ergens in 2019 af als best verkochte Lambo ooit.

Het jubileumexemplaar, een Huracán in dezelfde Verde Mantis lakkleur als de Huracán GT3 raceauto die afgelopen januari de 24 uur van Daytona op zijn naam schreef, gaat naar een klant in Canada.

De instap-Lamborghini is inmiddels in zes versies leverbaar, te beginnen met de Coupé en Spyder-uitvoeringen van de achterwielaangedreven LP 580-2. Voor meer vermogen kun je terecht in de LP 610-4. Bovenaan de voedselketen staat zoals bekend de 640 pk sterke Performante, die ook nog eens 40 kilo minder in de schaal legt.