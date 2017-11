Slideshow

Productie Volvo XC40 gestart Eerste exemplaar rolt van Belgische band

Vandaag rolt bij onze zuiderburen de allereerste Volvo XC40 van de productieband. De levering van de al 13.000 orders kan dus binnenkort gaan beginnen.

Onder het toeziend oog van de Belgische premier Charles Michel, Volvo's CEO Håkan Samuelsson en Senior Vice President Manufacturing and Logistics Javier Varela zag vandaag de eerste XC40 het levenslicht in de Volvo-fabriek in Gent. "Dit is een mooie dag voor de stad Gent, voor Volvo en voor al onze medewerkers hier", zei Samuelsson.

Met de XC40 gaat Volvo het gevecht aan in het drukke segment van de compacte SUV. Hij is de kleinste SUV voor Volvo, waar de XC60 en XC90 al langer rondrijden. De nieuwe XC40 is het eerste model dat op Volvo's modulaire CMA-platform voor compacte auto's staat. Alle modellen uit de 40-serie komen op dit platform te staan.

Met forse investeringen is de fabriek in Gent klaargestoomd voor de productie van de modellen met het nieuwe platform. Zo is de productiehal voor carrosserieën met 8.000 vierkante meter uitgebreid en kwamen er 363 nieuwe robots. Al sinds 1965 rollen Volvo's van de Belgische band in Gent. Tot voor kort was dat de eerste generatie XC60 nog. De fabriek bouwt nu behalve de XC40 ook de V40 en V40 Cross Country en daarnaast de S60 en V60.