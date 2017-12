Slideshow

Productie Nissan Leaf van start in Europa Europese versie eindelijk in beeld

De productie van de Nissan Leaf voor Europa, die in het Engelse Sunderland plaatsvindt, is vandaag van start gegaan. Het nieuws gaat gepaard met afbeeldingen van de Europese versie van de elektrische Nissan.

De nieuwe Nissan Leaf werd in september onthuld. Kort daarop volgden de Nederlandse prijzen van de introductie-uitvoering, weer later gevolgd door het nieuws dat die versie een goede start kent in de landen waar de auto al kan worden besteld. Nederland hoort daar ook bij. Snelle beslissers kunnen zich vandaag in hun handen wrijven, want hun auto is nu écht onderweg. In Engeland is de productielijn van de Leaf, die een theoretische actieradius van 378 km heeft, van start gegaan.

Met het nieuws komt ook de eerste afbeelding van de Europese versie van Nissans elektro-pionier. Groot zijn de verschillen met de eerder getoonde Japanse exemplaren uiteraard niet. De brede kentekenplaat is het meest in het oog springende detail. Ook zijn de dakstijlen nu wit in plaats van zwart, al zal dat vooral een uitvoeringskwestie zijn.

De eerste Europese Leaf-kopers krijgen de sleutels van hun auto in februari uitgereikt.