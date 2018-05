Zware taak Productie nieuwe Aston Martin Vantage van start

Aston Martin meldt dat het is begonnen met de productie van de nieuwe Vantage. De auto krijgt de zware taak om het succes van zijn voorganger te evenaren.

Eind vorig jaar presenteerde Aston Martin een nieuwe Vantage. De Vantage die hem voorging was het best verkochte model ooit in de geschiedenis van de Engelse fabrikant. Daar heeft dat model ook behoorlijk de tijd voor gehad, Aston Martin hield het model namelijk 12 jaar lang in leven. In Gaydon rollen nu de eerste volledig nieuwe Vantages van de band en daarmee kan de levering aan de klant beginnen.

Aston Martin heeft het behoorlijk druk. In relatief korte tijd presenteerde het merk de DB11, DB11 Volante en de genoemde nieuwe Vantage. Daar komt op zeer korte termijn nog een nieuwkomer bij: de DBS Superleggera, de auto die de Vanquish gaat opvolgen.

Ter herinnering: de nieuwe Vantage heeft een van AMG afkomstige 4,0-liter grote biturbo V8 in de neus, een blok dat 510 pk en 685 Nm levert. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 3,6 seconden voorbij. De top? Die ligt op 314 km/h.