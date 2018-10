DIG-T 140 en DIG-T 160 geprijsd Prijzen voor Nissan Qashqai met nieuwe motoren

Zowel Renault als alliantiegenoot Nissan zijn in rap tempo nieuwe diesel- en benzinemotoren aan het uitrollen. Onlangs maakte de Qashqai kennis met de nieuwe 1,3-liter grote benzinemotor, een blok dat ook door Mercedes-Benz wordt toegepast. We weten nu wat de nieuwe Qashqai-smaken moeten kosten.

Op benzinevlak maakt de Qashqai zoals gezegd kennis met de nieuwe 1,33-liter grote viercilinder, een blok dat we al kennen van de Mercedes-Benz A-klasse en ook van de Renault Scénic. In de Qashqai komt de krachtbron beschikbaar in twee smaken: als DIG-T 140 en als DIG-T 160 waarbij die eerste 140 pk en 240 Nm sterk is en de tweede het tot 160 pk en 260 Nm schopt. De krachtigste uitvoering van die benzinemotor valt ook te koppelen aan een DCT-transmissie. In het laatste geval is de viercilinder 10 Nm krachtiger.

Dan de prijzen. De Qashqai DIG-T 140 staat vanaf € 23.390 bij je langs de stoep. Het betreft de Visia-uitvoering en dit is ook de enige motorversie die in combinatie met die basisuitvoering te krijgen is. Een stap hoger op de ladder staat de Acenta, waar Nissan minimaal € 30.840 voor vraagt. De prijslijst van de Qashqai DIG-T 160 begint bij die Acenta-uitvoering en kost dan € 33.390. In dezelfde uitmonstering, maar dan met DCT-transmissie, kost de Qashqai minimaal € 35.940.

De eerste modellen worden eind november geleverd.

