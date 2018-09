Bestelversies geprijsd Prijzen voor Citroën Berlingo en Peugeot Partner

Vorige week liet Opel de prijzen los van de bestelversie van de Combo en vandaag weten we welke bedragen Citroën en Peugeot op de prijskaartjes van diens broertjes Berlingo Van en Partner Van hebben geschreven.

Citroën en Peugeot vragen minimaal € 13.990 voor de bestelversies van de nieuwe Berlingo en Partner. Inderdaad, de prijzen voor beide modellen zijn helemaal gelijk aan elkaar. Voor dat geld rijd je de onverlengde Berlingo/Partner met het standaardlaadvermogen van 650 kilo. Onder de kap ligt een 75 pk sterke 1.6 BlueHDi-dieselmotor, een blok dat gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Liever een bestelversie met 100 pk sterke variant van diezelfde diesel in de korte bestelversie? Reserveer dan een bedrag van € 14.990. Let wel, alle prijzen in dit artikel zijn exclusief BTW en BPM. Citroën en Peugeot leveren ook een modernere 130 pk sterke 1.5 BlueHDi in het tweetal. In de korte versie met het standaardlaadvermogen vragen de Fransen minstens € 20.590. Deze zelfontbrander is standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

Wie de korte variant met een tot maximaal 1.000 kilo verhoogd laadvermogen wenst, is voor de 75 en 100 pk sterke 1.6 BlueHDi's minimaal € 14.540 en € 15.540 kwijt. De 130 pk sterke 1.5 BlueHDi met achttrapsautomaat variant moet in dit geval € 20.940 opbrengen. De verlengde Berlingo/Partner, met 1.000 kilo laadvermogen, is niet met de 75 pk sterke 1.6 te krijgen. De prijslijst begint bij de 100 pk sterke 1.6 BlueHDi die € 16.340 moet opbrengen. De 130 pk sterke 1.5 BlueHDi met automaat ligt vanaf € 21.240 in de neus van de verlengde smaken.