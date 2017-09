Slideshow

Prijzen Volvo XC40 bekend Instappen vanaf 39.975 euro

Volvo laat weten welke bedragen het minimaal voor de hagelnieuwe XC40 wil ontvangen. De nieuwe compacte SUV blijft net onder de €40.000

Wie €39.975 achterlaat bij de lokale Volvo-dealer, krijgt de sleutels van de XC40 met 156 pk sterke T3-benzinemotor onder de kap afgeleverd, een driecilinder. Wie deze T3 als Momentum, Inscription of als R-Design wil, is respectievelijk €42.375, €45.375 of opnieuw €45.375 kwijt. De R-Design- en Inscription-uitvoeringen kosten in alle gevallen hetzelfde. Schakelen gaat bij de T3 in alle gevallen met een handgeschakelde zesbak.

Liever de 190 pk sterke T4-benzinemotor die ten alle tijde gekoppeld is aan een achttrapsautomaat? Reserveer dan minimaal €44.475. De Momentum en Inscription/R-Design kosten respectievelijk €46.875 en €49.875. Wie de standaard voorwielaangedreven T4 met AWD wil, moet € 4.000 bijbetalen.

De voorlopige topversie is de 247 pk sterke T5 met vierwielaandrijving. Deze is alleen als Momentum en als Incription/R-Design te krijgen en kost dan respectievelijk €44.375 en €58.375.

Dieselen kan vanaf de 150 pk sterke D3, die standaard gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Zijn prijskaartje is vastgesteld op €43.975. Als Momentum en als Inscription/R-Design kost deze dieselaar €46.375 en €49.375. Hoger op de dieselladder staat de 190 pk sterke D4, die altijd voorzien is van vierwielaandrijving en van een achttrapsautomaat. Als Momentum en als Inscription/R-Design kost hij €54.875 en €57.875. De meerprijs voor de automaat ligt op €2.000, terwijl voor de combinatie automaat/AWD €6.000 extra wordt gevraagd.

De standaarduitrusting van de XC40 lijkt dik in orde. Volvo levert zaken als een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, een 9-inch touchscreen gekoppeld aan het Sensus-systeem, ledkoplampen en 17-inch lichtmetalen wielen.

Volvo lanceert een Intro Edition van zowel de T5 als de D4. De T5 Intro Edition kent een vanafprijs van € 58.475, terwijl voor de R-Design Intro Edition € 60.974 wordt gevraagd. Voor de D4 liggen die bedragen op € 57.975 en € 60.475. De Intro Editions beschikken onder andere over een panoramadak en 19-inch wielen. Ook maken een elektrisch bedienbare achterklep, een Park Assist-camera aan de achterzijde, Keyless Drive, Sensus navigatie, leren bekleding en High Performance Audio by Harman Kardon met 13 speakers deel uit van het pakket.