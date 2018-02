Prijzen vernieuwde Subaru Outback bekend

Slideshow

De vernieuwde Outback is door Subaru nu ook op de Nederlandse prijslijsten gezet. De Japanner met offroadaspiraties is per direct te bestellen.

In april vorig jaar presenteerde Subaru tijdens de New York International Auto Show een aangescherpte Outback. Wie wel gecharmeerd is van die avontuurlijk station kan nu de portemonnee trekken: Subaru heeft de auto namelijk van Nederlandse prijsstickers voorzien.

De vanafprijs van de vernieuwde Outback ligt op € 45.795. Voor dat geldt krijg je de Outback als Comfort afgeleverd. In alle gevallen ligt een 175 pk sterke 2,5-liter boxermotor onder de kap, een blok dat altijd is gekoppeld aan een CVT-transmissie. Ook is Subaru's uitgebreide veiligheidspakket, EyeSight geheten, standaard aanwezig. De tweede Outback-smaak is de Premium, een uitvoering waarvoor Subaru € 49.995 vraagt. Deze voegt aan de standaarduitrusting zaken toe als leren bekleding, een groot navigatiescherm en een elektrisch schuif- en kanteldak.

Facelift in detail

Op puur esthetisch vlak is Subaru niet al te ruw in de weer geweest met de Outback. De auto krijgt anders gevormde ledkoplampen, waarin C-vormige led-dagrijverlichting is verwerkt. Het dim- en grootlicht is voortaan in één lichtblok verwerkt, een blok dat meedraait met de stand van de wielen. De auto is verder te herkennen aan zijn aangepaste bumper, de vernieuwde grille en de net even iets anders ontworpen zijspiegels. De richtingaanwijzers die erin zijn verwerkt, zijn voortaan uitgevoerd met helder glas.

In het interieur monteert Subaru een nieuw stuurwiel en nieuwe ventilatieroosters en past het betere materialen toe. Verder is het paneel voor de klimaatregeling aangepast. Voor de achterpassagiers monteren de Japanners voortaan twee usb-aansluitingen.

Subaru blijft zijn EyeSight-pakket uitbreiden en moderniseren. Voortaan zit Lane Keep Assist in het systeem verwerkt en ook geven de camera's voortaan dode hoeken rond de auto aan op het ook al vernieuwde infotainmentsysteem. Het systeem is nu gekoppeld aan een 8-inchscherm en Subaru zegt de rekenkracht te hebben vergroot. Het scherm vormt tevens meer één geheel met de middenconsole.



Ook de CVT-transmissie is verfijnd. De overbrengingsverhouding is vergroot en het aantal 'versnellingen' dat in 'handgeschakelde modus' kan worden gebruikt, neemt toe van zes tot zeven. Subaru zegt verder onder andere de dempers, veren en bijbehorende rubbers te hebben aangepast. Samen met wijzigingen in de stuurinrichting, de remmerij en de gasrespons moet dat voor een soepeler voelende auto zorgen.