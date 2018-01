Slideshow

Prijzen vernieuwde Mazda MX-5 Roadster en RF Rode kap voor nieuw actiemodel

Mazda opent deze week de orderboeken van de op detailniveau aangepaste MX-5 Roadster en MX-5 RF. Het merk voegt direct een gelimiteerde serie aan de line-up toe: de Sakura.

De MX-5 van modeljaar 2018 biedt zijn kopers nu meer keuzemogelijkheden. Zowel de Roadster als de RF is leverbaar in de nieuwe kleuren Soul Red Crystel, Eternal Blue en Snowflake White Pearl. De kleur Machine Gray, voorheen voorbehouden aan de RF, is nu ook op de Roadster te krijgen. Het dak van de MX-5 RF is voortaan ook leverbaar in twee tinten zwart.

Mazda zegt dat de schokdempers zachter zijn afgesteld en dat de stuurbekrachtiging is herzien. Daarnaast is het tweetal beter geïsoleerd. De 2.0 SkyActiv-G 160 is voortaan ook als TS en als TS+ te krijgen. De lijst veiligheidssystemen wordt uitgebreid voor de MX-5's GT-M. Deze versies zullen standaard over Adaptive High Beam Control beschikken. Het start-stopsysteem en het regeneratieve remsysteem zijn nu standaard op alle smaken MX-5 met de SkyActiv-G 160.

Sakura

Mazda roept een gelimiteerde uitvoering in het leven die de naam Sakura draagt. Deze uitvoering, alleen beschikbaar voor de MX-5 SkyActiv-G 131, komt met een Dark Cherry-kleurige softtop en een lichtbeige leren interieur. Het 7-inch touchscreen is standaard, een scherm dat gekoppeld is aan negen Bose-speakers. Lane Deperature is tevens van de partij.

De MX-5 Roadster kent een vanafprijs van € 31.990. Voor de RF vraagt Mazda € 36.590. De Sakura wisselt vanaf € 36.590 van eigenaar.