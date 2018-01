Slideshow

Prijzen vernieuwde Citroën C4 Cactus Prijslijst nog niet compleet

In oktober onderging Citroëns C4 Cactus een vrij grondige facelift. We weten nu voor welke bedragen de cross-over van eigenaar wisselt.

Wie € 21.490 naar Citroën overmaakt, krijgt de sleutels van de vernieuwde C4 Cactus overhandigd. Voor dat geld rijd je de 110 pk sterke PureTech 110 in Live-trim met een handgeschakelde vijfbak. De Feel en Shine kosten met dezelfde aandrijflijn respectievelijk € 23.090 en € 25.490. Liever dezelfde krachtbron gekoppeld aan een zestrapsautomaat? Reserveer dan minimaal € 26.490 voor de Feel. De Shine kost dan € 28.890. De PureTech 130 is de tweede benzinesmaak, zoals zijn naam al weggeeft een 130 pk sterke benzinemotor. Het standaard aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde blok is in de C4 Cactus Feel en Shine te krijgen. De prijzen bedragen € 24.390 en € 26.790. Een automaat gaat aan de neus van dit blok voorbij.

Dieselen kan met de 110 pk sterke BlueHDi 100, altijd gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Als Feel kost-ie minimaal € 26.340, terwijl voor de Shine € 28.740 moet worden afgetikt. Bestellen kan per direct. In de herfst voegt Citroën een 120 pk sterke BlueHDi-dieselmotor aan het leveringsgamma toe, die wel aan de zestrapsautomaat kan worden gekoppeld.

Facelift

De facelift die Citroën op de C4 Cactus doorvoerde, is relatief ingrijpend te noemen. De Airbumps, de kenmerkende stootkussentjes die de flanken van de auto voorheen sierden, worden vervangen voor lager geplaatste Airbumps-achtige vormen bij de dorpels. Citroën gaf de C4 Cactus nieuwe, bredere, in de klep doorlopende led-achterlichtunits en de zwarte kunststof plaat op de achterklep is naar de prullenmand verwezen. Aan zowel voor- als achterzijde worden volledig nieuwe bumpers geplaatst. Aan de voorzijde is tussen de dagrijlampen een chroomkleurig element geplaatst, waarin de double chevron is verwerkt. Ook aan de voorzijde vinden we voortaan minder zwart kunststof. De vernieuwde C4 Cactus is voorzien van grotere koplampen, die nu simpelweg omringd worden door de kleur van de koets.

De vernieuwde Cactus is de eerste Citroën die met het nieuwe Progressive Hydraulic Cushions-veersysteem beschikbaar komt. Ouderwets zweven dus. Ook is de C4 Cactus de eerste Citroën die beschikbaar komt met de ongetwijfeld boterzachte Advanced Comfort Seats. Tevens past Citroën meer geluidsisolerende materialen toe én monteert het rondom dikker glas om meer ongewenste geluiden buiten het interieur te houden.

In totaal monteert Citroën 12 assistentiesystemen in de vernieuwde Cactus, zoals Active City Brake, verkeersbordherkenning, Coffee Break Alert, Lane Departure Warning, Blind Spot Monitoring, Driver Attention Alert, Park Assist, bochtverlichting, een achteruitrijcamera, Keyless Acces en Grip Control.