Prijzen: Opel Vivaro Tourer en Combi Innovation Busjes komen zo

In augustus voegde Opel de Tourer en Combi Innovation aan het leveringsgamma van de Vivaro toe. Het nieuwe stel is nu van prijslabels voorzien.

Het al omvangrijke Vivaro-gamma werd in augustus uitgebreid met de Tourer en de Combi Innovation. Opel meldt vandaag al wat het tweetal minimaal moet opbrengen. Voor de Combi Innovation geldt een vanafprijs van € 49.385 terwijl de Tourer minimaal € 52.565 moet opbrengen. Let wel: in dit geval zijn de prijzen inclusief BTW en BPM.

Zowel de Tourer als Combi Innovation zitten standaard al behoorlijk in hun spullen. Cruise control, airco, privacy glas achter, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Hill Start Assist en meegespoten bumpers zijn allen zaken die standaard geleverd worden. Verder zijn de twee elk met een eigen visie ontwikkeld.

De Tourer is een personenbus met twee draaibare stoelen op de tweede zitrij. Ze zijn ook nog eens op rails geplaatst waardoor ze in lengterichting te verschuiven zijn. USB-poorten en een stopcontact zijn aanwezig om laptops, tablets en smartphones van stroom te voorzien. In het hemeltje is ledverlichting verwerkt en ook achterin kan de klimaatregeling bediend worden. Het stuurwiel is bekleed met leer en Opel geeft de bus Rear Park Assist en automatische verlichting mee. Bochtenverlichting en mistlampen zijn net als 17-inch lichtmetalen wielen, lederen bekleding, zwarte afwerking rondom en het Navi 80 IntelliLink-systeem standaard aanwezig.

De Combi Innovation is in feite een rijker aangeklede uitvoering van de negenpersoons Combi. De Innovation-uitvoering van de Vivaro beschikt onder andere over zaken als een uitgebreid verstelbare bestuurdersstoel, een neerklapbare derde zitrij, airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, cruisecontrol, privacyglas en lederen bekleding. Bestellen kan per direct.