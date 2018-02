Slideshow

Prijzen nieuwe Mercedes-Benz Sprinter bekend Volladen vanaf net geen 21 mille

Mercedes-Benz Nederland heeft besloten om de nieuwe Sprinter wederom standaard uit te rusten met een automatische transmissie en alle actuele veiligheidssystemen. Bovendien is de auto vanzelf ‘connected’. De prijzen zijn nu ook bekend.

De importeur heeft zijn oor goed te luisteren gelegd bij leasemaatschappijen en fleetmanagers, die uiteraard voor het overgrote deel van de afzet van bestelauto's als de Sprinter tekenen. Zij wensen, mede met het oog op de remarketing van de auto's, modellen waar 'alles' op en aan zit, zoals de automaat (die al standaard was maar op speciale bestelling ook achterwege kon blijven), automatische airco en bepaalde veiligheidsvoorzieningen. Wie echter in de nieuwe prijslijst kijkt, ziet echter ook 'Functional'-modellen, die geen automaat hebben en ook minder uitrusting. Daarvan komt ook de vanaf-prijs van net geen 21 mille. Neem je echter de versie die Mercedes het standaardmodel noemt, dus met de automaat (9G-Tronic) en alle standaardvoorzieningen (zie hieronder), dan begint de lijst bij € 28.050 voor de 3-tons 211 CDI (114 pk) met voorwielaandrijving. De volgende motorversie is de 214 CDI (143 pk) die er vanaf € 29.670 is. De voorwielaandrijver is er verder als de 3,5-tons 311 CDI en 314 CDI vanaf € 30.330. Met achterwielaandrijving en nu een 7G-Tronic is de Sprinter er als 311, 314 en 316 (163 pk) CDI vanaf € 31.690. De 319 met de 3,0-liter V6 van 190 pk is er vanaf € 40.990. Daarna komen nog de zwaardere uitvoeringen 511/514/516/516/519 CDI vanaf € 35.170 (alle prijzen ex. btw/bpm).

Alles op afstand

Standaard op de standaardversies (met automaat dus) zijn onder meer het multifunctionele stuurwiel, dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert, actieve remassistent, spoorassistent en een digitale tachograaf. Standaard veiligheidsvoorzieningen op alle modellen zijn verder onder meer Attention Assist, een automatisch noodoproepsysteem, zijwindassistent en dimlichtassistent. Nieuw is voorts dat voor alle modellen standaard de communicatiemodule voor Mercedes PRO-diensten standaard wordt geleverd. Dit betekent onder meer dat de bestuurder in contact kan staan met zijn wagenparkbeheerder en via een speciale app over tal van diensten kan beschikken. Voorbeeld: Mobile Vehicle Access, waarbij de bestuurder via de smartphone op afstand de sloten van zijn auto kan bedienen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer deze man zich ver van zijn auto op een bouwterrein bevindt en er zich een leverancier meldt die even wat nieuwe onderdelen in zijn auto wil leggen. De bestuurder hoeft dan niet naar de auto te komen, maar handelt de actie vanaf zijn locatie af. Ander voorbeeld: de wagenparkbeheerder kan online niet alleen locatie van de auto's inzien en voor hen gunstige routes uitzetten, maar ook - naast veel andere zaken - controleren of het oliepeil van de motoren nog in orde is. Mocht er iets niet in orde zijn met de auto, dan zal de Mercedes-dealer zich bovendien spontaan via dezelfde systemen melden.

30 Procent marktaandeel

Het nieuwe model komt trouwens op een moment waarop de huidige het steeds beter doet; de vermeende hoge leeftijd van de Sprinter heeft kennelijk eerder een positieve dan negatieve invloed op zijn populariteit. Zo gaat dat in bestelautoland, dat wars is van modegrillen. Het marktaandeel in zijn klasse is in de Benelux een stabiele 30 procent, waarmee de Sprinter in de drie landen marktleider is. De orderintake begint deze week, de productie start in april en de eerste auto's worden in juni bij de dealers verwacht.

UPDATE: 4x4-versies komen er ook, maar daarvan zijn de prijzen nog niet bekend.